MC Kevin e amigos gastaram R$ 1.500 em quiosque no dia do acidente

MC Kevin e os amigos, Augusto Cruz e Gabriel, e a modelo Bianca Domingues consumiram R$ 1.555,40 no Kiosque Carioca, na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, durante a tarde de domingo, dia 16. As informações são do O Globo.

De acordo com o relatório do sistema do estabelecimento, ao qual a publicação teve acesso, apenas de bebida alcoólica, que inclui caipirinha, caipivodka, cerveja, tequila, gim, e de enérgico, o grupo gastou R$ 1.070.

O documento mostra ainda o comprovante de pagamento da conta, que foi quitada no cartão de débito às 18h02, 11 minutos antes de bombeiros do Grupamento de Busca e Salvamento serem acionados para socorrer o funkeiro, que caira da suíte 502 de um hotel em frente. Houve consumo ainda de isca de peixe com batata frita, camarão sem casca com aipim, contra-filé, coco, refrigerantes e sorvete com brownie.

Os homens estavam sentados na mesa 22, próxima à areia da praia. Em depoimento prestado ao delegado Henrique Damasceno, da 16ª DP (Barra da Tijuca), que apura o caso, eles contaram que viram Bianca, que estava na mesa 35 – onde foram consumidas sete caipivodkas com frutas – a abordaram e logo depois a convidaram para juntar-se a eles.

Segundo a nota, o grupo também comprou um isqueiro, no valor de R$ 7. Na delegacia, eles admitiram que fumaram maconha no local. No termo de declaração prestado por Jhonatas, o jovem mencionou que eles “beberam diversos drinks e fumaram alguns baseados” e que os cigarros “foram trazidos de São Paulo” e que cada um comprou “a sua” droga.

