MC Katia fala sobre possibilidade de nova amputação e comove fãs: ‘O cigarro me fez perder o pé’

Os fãs de MC Katia, 47 anos, estão acompanhando o drama da cantora, que está internada em unidade hospitalar da rede pública do Rio de Janeiro, onde amputou um pé.

Nesta sexta-feira (04), ela usou a sua conta no Instagram para atualizar seu estado de saúde. Em seu Feed, a artista compartilhou um vídeo em que chora ao falar da possibilidade de amputar uma das pernas.

Internada há 45 dias em um hospital no Centro do Rio, MC Katia relembrou a retirada de parte do seu pé, devido a uma série de complicações causadas por um mioma de cinco quilos.

“Meu pé foi amputado, infelizmente. Foi difícil aceitar. Ainda não aceito, mas respeito a opinião dos médicos. Demorou um tempo para poder ter essa coragem de falar. Teve muito trabalho na mente, fiquei conversando comigo. Foi muito difícil”, iniciou MC Katia em seu relato no vídeo.

“Eu, uma pessoa que sobe no palco para cantar, a minha vida é totalmente ativa e, do nada, amputar. Amputaram a metade do meu pé com os dedos”, lamentou a funkeira.

Ainda durante o desabafo, a cantora disse ter renovado as esperanças de se recuperar após a primeira cirurgia.

“Se isso não acontecer, eles vão ter que me amputar mais um pedaço, e aí vai ser perto do joelho. Isso está me apavorando, ainda não estou preparada para essa parte de amputação”, desesperou-se ela.

Katia aproveitou para fazer um alerta aos fãs ao revelar que o principal culpado pelo problema de saúde é o tabagismo. Ela confessou que fumava ao menos dois maços por dia.

“O cigarro fez isso comigo. Eu peço a vocês de coração, se vocês fumam, parem enquanto há tempo. O cigarro levou o meu pé. O cigarro me fez perder o pé”, declarou ela.

Nos comentários, fãs mandaram mensagens positivas e de incentivo a abandonar o hábito de fumar.

“Eu tô vendo isso. Triste. Sou fumante e preciso parar de fumar. E eu vou, eu confio”, comoveu-se uma fã. “Força Katia. Estamos com você!”, disse outra internauta. “Eu fumei por quase 30 anos e, há 2 e meio, parei de fumar”, concordou outra seguidora.

