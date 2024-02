MC Hariel perde bracelete avaliado em R$ 300 mil durante Carnaval

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/02/2024 - 15:08 Para compartilhar:

MC Hariel, 26 anos, mobilizou uma verdadeira caça ao tesouro após perder seu bracelete de ouro cravejado com pedras preciosas avaliado em mais de R$ 300 mil, durante uma apresentação neste Carnaval.

O funkeiro fazia um show na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para 25 mil pessoas quando percebeu a falta da joia.

A equipe do cantor acionou a organização do evento relatando o ocorrido, que resolveu refazer os passos do artista para tentar encontrar a peça, incluindo os cerca de 20 veículos que compunham a logística do show.

“Um dia depois, o produtor de Luísa Sonza, cantora que também se apresentou no OBA, percebeu algo inusitado em um dos veículos e, ao verificar, percebeu que era a pulseira de Hariel”, diz uma nota da assessoria do OBA Festival, onde Hariel se apresentou, de acordo com o site da revista Quem, em publicação na última terça-feira, 13.

Ainda de acordo com o site, Hariel já foi informado de que o bracelete dele foi encontrado, restando, agora, definir uma forma de enviar a joia em segurança para o cantor.

