MC Hariel lança single ‘Notas’, em parceria com MC Ryan SP e Rafa Prado

No universo do Funk, onde o dinheiro é a correnteza que guia ambições e conquistas, MC Hariel lança “Notas”, seu novo single que brilha como ouro na cena musical. A parceria com MC Ryan SP e Rafa Prado transforma a experiência sonora em um reflexo da vida de luxo proporcionada pelo dinheiro. Versado por Hariel, “Notas” chega nesta sexta-feira, 24, acompanhado de um videoclipe em seu canal oficial no YouTube.

Mestre em capturar a essência da vida urbana e da ostentação em suas letras, MC Hariel se une ao “Tubarão do Funk”, MC Ryan SP, para dar vida a “Notas”. A canção exalta não apenas a importância e o papel do dinheiro na jornada de um artista, mas também revela as vivências e a ostentação dos luxos que as “notas” podem trazer. Emoldurados por uma trajetória de sagacidade e experiência, os MCs entregam mais uma interpretação singular do Funk Paulista, tecendo uma narrativa rica e vibrante destinada a conquistar um público ainda maior.

MC Ryan SP, conhecido por sua presença marcante e letras impactantes, traz uma autenticidade singular para o single. Ao lado de Rafa Prado, os artistas exploram temas de luxo e poder, enriquecendo a música com profundidade e diversidade. Rafa Prado complementa com seu estilo distinto e versos marcantes.

O single celebra explicitamente a vida de ostentação e os prazeres proporcionados pelo dinheiro. Trechos como “Notas proporcionam aventura / Se ela quer lazer nós não tem melisquência” ilustram como o dinheiro abre portas para aventuras e lazer sem restrições, refletindo a filosofia de vida dos artistas de que as finanças possibilitam experiências inesquecíveis.

“Proibido celular / Já sabe como funciona / O que acontece fica lá / Guarda na mente, gatona” , MC Ryan SP aborda a importância da privacidade nas festas e encontros íntimos, sublinhando que certas experiências luxuosas devem permanecer confidenciais, preservando a exclusividade e o mistério.

MC Hariel, ao falar sobre “Notas”, destaca a mensagem central da música: “É uma celebração da vida que conquistamos através do nosso trabalho e das experiências que o dinheiro pode proporcionar. Queremos que nossos fãs sintam a energia e a vibração desse mundo glamouroso e vejam que, com esforço e dedicação, também podem alcançar seus sonhos”, declarou.

