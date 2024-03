MC Guimê surge com novo affair após divórcio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/03/2024 - 18:38 Para compartilhar:

MC Guimê usou as redes sociais neste sábado, 30, para mostrar seu novo affair. Esse é o primeiro relacionamento público do cantor após o polêmico divórcio com Lexa, que aconteceu setembro.

Nos stories do Instagram, ele compartilhou um clique em um carro com uma loira que usava óculos escuros. A moça em questão é a empresária Fernanda Stroschein.

Com perfil fechado no Instagram, ela conta com mais de 17 mil seguidores e também trabalha em uma empresa de design de interiores.

Relembre a polêmica

Guimê anunciou a separação de Lexa em setembro de 2023, após um longo período de controvérsias. Eles já haviam se separado em 2022 após quatro anos de casamento. No entanto, reataram no final do ano e, em menos de um mês, o cantor foi confinado para participar do “BBB23“.

Durante o reality, Guimê importunou sexualmente a mexicana Dania Mendez em uma festa e foi expulso. Ele foi investigado e indiciado pela Polícia do Rio de Janeiro. Apesar disso, Lexa não se separou do marido.

Outra polêmica envolvendo o casal estourou no meio do ano, quando Lexa foi condenada a dedicar parte de sua liquidez mensal ao pagamento de uma dívida de Guimê.

Em setembro, no entanto, os dois anunciaram a separação em meio a rumores de que a cantora o teria traído.

