MC Guimê se manifesta após Lexa anunciar fim do casamento: ‘Parem com especulações’

MC Guimê, 30 anos, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o fim de seu casamento com a cantora Lexa, 28. O anúncio da separação foi feito pela funkeira na tarde desta quinta-feira, 21, com um comunicado publicado nos Stories de seu Instagram.

O cantor também usou seus Stories na mesma plataforma para se manifestar sobre o assunto, mas adiantou que não vai entrar em detalhes. O artista aproveitou para pedir que o público e a mídia parem de criar especulações sobre o que teria provocado o fim do romance.

“Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou?! Deus abençoe”, escreveu ele.

No início da tarde, Lexa surpreendeu os fãs com o comunicado do fim de seu casamento. Ela comentou que os dois decidiram seguir caminhos separados após tentarem a reconciliação.

“Oi, gente. Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, disse ela.

Lexa e Guimê estavam juntos há 8 anos. Eles se casaram em uma cerimônia realizada pelo Padre Fábio de Melo, em maio de 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo.

Em 2022, os dois se separaram, mas reataram dois meses depois, dias antes de o funkeiro ser anunciado como um dos participantes do BBB23 (TV Globo).

O casal passou por outro momento de forte turbulência após Guimê se envolver em polêmica no reality, acusado de importunação contra a visitante mexicana na casa do reality, que resultou na expulsão do artista, em 16 de março.

A reconciliação veio em junho, com anúncio nas redes sociais. Agora, três meses depois, os dois decidem se separar novamente.

