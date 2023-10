MC Guimê revela traição de Lexa e alfineta ex-sogra: ‘Se continuar falando, não vai dar bom’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/10/2023 - 0:46 Para compartilhar:

MC Guimê veio a público nesta sexta-feira, 27, para explicar seu lado na polêmica com a ex-mulher, Lexa. Por meio de um longo desabafo nos stories de seu Instagram, o funkeiro disse ter sido traído pela cantora, deu explicações aos fãs e ainda mandou um recado ácido à ex-sogra, Darlin Ferrattry.

Guimê começou os esclarecimentos falando sobre o rumor de que Lexa estaria arcando com todas as contas do ex-casal. “Não neguei de pagar minha parte da rescisão de nenhuma funcionária. Só não respondi a Lexa porque não nos falamos, não falo mais com ela, não tenho prazer em respondê-la. Então se é algo que está acontecendo e precisa ser resolvido, ela tem o contato da minha assessoria jurídica e da minha equipe, e a gente pode resolver através de outras pessoas”, pontuou.

Na sequência, ele comentou a polêmica do imóvel que tem sido pago pela cantora. Em março, a Justiça de São Paulo autorizou que 30% dos rendimentos mensais de Lexa fossem penhorados mensalmente até o pagamento completo de uma dívida de Guimê. De acordo com o cantor, ele está recorrendo da decisão judicial, já que não concorda que a ex-esposa seja responsabilizada.

“A assessoria da ‘querida’ se pronunciou nos portais de fofoca dizendo que eu abandonei até mesmo os meus animais de estimação e criei dúvidas relacionadas a arcar com as responsabilidades financeiras que tínhamos juntos. As responsabilidades financeiras que tínhamos juntos eram um combinado nosso, porque eu casei com ela, não com a família dela, com a mãe dela ou com a equipe dela”, alfinetou ele, em outro vídeo.

“Na segunda-feira eu cheguei lá falando que iria sair da casa, não abandonando ninguém, mas saindo, porque naquele dia eu decidi que eu não queria mais aquela vida, onde [sic] eu já tinha provas de que ela estava me traindo há um tempo. Eu não queria mais dormir com ela, eu não queria mais estar na casa. Pedi que ela tomasse cuidado com as minhas roupas, com as coisas que ainda estavam na casa, só que não foi bem assim”, continuou Guimê.

Na sequência, ele revelou que, dois dias depois, seus pertences foram colocados em sacos de lixo no hall de entrada do prédio em que morava com a ex-esposa.

“Eu tentei entender o que estava acontecendo e soube que a ‘querida mãe da querida’ [Darlin Ferrattry, mãe de Lexa] chegou no apartamento tomando essa atitude, falando que era para arrancar tudo daquela casa. Isso não tinha sido combinado entre eu e a minha ex. E sobre os pets, desde que eu saí da casa, eu tenho morado em lugares que não aceitam pets. Estou aguardando o apartamento que eu vou morar ficar disponível para que eu e a Lexa combinemos se eu vou ficar com um, dois, três ou com os quatro cachorros que tínhamos juntos.”

Por último, ele ainda fez questão de enviar um recado pouco amigável à ex-sogra: “Quero finalizar fazendo um pedido especial à Darlin, que é minha ex-sogra, graças a Deus não é mais minha sogra: pare um pouco de ficar falando ‘groselha’ na internet, pare um pouco de ficar comentando coisas que você não sabe, de ficar me julgando e me chamando de assediador. Logo você que me conhece e eu te conheço também. Se você continuar falando essas coisas, não vai dar bom.”

Vale lembrar que, em abril, o cantor foi indiciado pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, com quem esteve confinado no BBB24.

