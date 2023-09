MC Guimê questiona sentido de ‘receber troco’ após boatos de traição de Lexa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2023 - 9:28 Compartilhe

O cantor MC Guimê fez uma publicação misteriosa, durante a madrugada deste sábado, 23, em que comentou a opinião de internautas de que ele teria ‘recebido troco’ de Lexa.

Os dois artistas anunciaram a separação na última quinta-feira, 21, e logo depois surgiu na web os rumores de que a cantora o teria traído.

Internautas opinaram que Lexa estaria dando o troco ao então marido, lembrando que o cantor se envolveu em caso de assédio durante a sua participação no BBB23 (TV Globo), além de uma dívida milionária contraída pelo cantor, que Lexa terá de honrar.

No vídeo publicado por Guimê nos Stories, ele sugere que a primeira traição teria partido dela, o que não faria sentido ele estar agora recebendo o troco, desconsiderando o caso de assédio no reality global.

“Estou aqui esperando o horário da saída para o show, e estive refletindo. Vocês já foram em um mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Isso é normal? Isso acontece? Deixo aí minha pergunta”, disse Guimê.

Lexa e Guimê estavam juntos há 8 anos. Eles se casaram em uma cerimônia realizada pelo Padre Fábio de Melo, em maio de 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo.

Em 2022, os dois se separaram, mas reataram dois meses depois, dias antes de o funkeiro ser anunciado como um dos participantes do BBB23 (TV Globo).

O casal passou por outro momento de forte turbulência após Guimê se envolver em polêmica no reality, acusado de importunação contra a visitante mexicana na casa do reality, que resultou na expulsão do artista, em 16 de março.

A reconciliação veio em junho, com anúncio nas redes sociais. Agora, três meses depois, os dois decidem se separar novamente.

