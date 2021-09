MC Guimê presenteia Lexa com flores e chocolate após cantora voltar de viagem

O romantismo não está morto entre Lexa e MC Guimê. O funkeiro fez questão de surpreender a amada quando ela voltou de viagem, presenteando-a com flores e chocolates.

“Ganhei a minha noite! Te amo tanto, tanto, tanto”, escreveu ela nos stories, mostrando os presentes que ganhou do marido. Recentemente, seguidores questionaram a cantora pelo motivo que o esposo quase não aparece em suas fotos. “É assim, gente, ele aparece, mas eu prefiro expor mais a minha vida profissional do que a pessoal. Mais pessoas me conhecem pela minha carreira do que pela minha relação”, explicou.

