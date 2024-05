MC Guimê posa com nova namorada em clima de intimidade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 10:41 Para compartilhar:

O amor está no ar para MC Guimê e sua nova namorada, Fernanda Stroschein. O casal está fazendo uma viagem romântica por Pirenópolis, em Goiás, e compartilhando registros nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 8, Guimê e Fernanda conheceram a Cachoeira do Abade, ponto turístico da cidade, e a empresária ganhou uma declaração especial do namorado. “Sem filtro e com amor”, escreveu o cantor, no story compartilhado. Veja:

Relembre

Esse é o primeiro namoro de Guimê desde o fim de seu relacionamento de oito anos com a cantora Lexa. Os dois anunciaram a separação em setembro de 2023, após um longo período de controvérsias. O casal já havia se separado em 2022, após quatro anos de casamento. No entanto, reataram no final do ano e, em menos de um mês, o cantor foi confinado para participar do “BBB23“.

Durante o reality, Guimê importunou sexualmente a mexicana Dania Mendez em uma festa e foi expulso. Ele foi investigado e indiciado pela Polícia do Rio de Janeiro, em acusação posteriormente negada pela Justiça do Rio. Apesar disso, Lexa não se separou do marido.

Outra polêmica envolvendo o casal estourou no meio do ano, quando Lexa foi condenada a dedicar parte de sua liquidez mensal ao pagamento de uma dívida de Guimê. Em setembro, no entanto, os dois anunciaram a separação em meio a rumores de que a cantora o teria traído.