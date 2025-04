MC Guimê pede namorada em casamento: ‘Minha rainha’

MC Guimê surpreendeu a namorada, Fernanda Stroschein, com um pedido de casamento. Neste domingo, 27, ele compartilhou com seus seguidores no Instagram registros do momento, que teve direito a bolo e muita emoção.

“Ela disse ‘sim’. Meu amor, tu não tem dimensão de quanto tem sido e és importante pra mim. Nossos momentos, planos e sonhos estão conectados com os planos de Deus em nossas vidas!”, começou ele na legenda ao publicar um vídeo no Feed, embalado pelo som de Ed Sheeran com a canção “Perfect”.

“Seu coração é lindo, seu sorriso ilumina e seu abraço acalenta minha alma. Obrigado por ser você e por tudo que faz por nós. Minha noiva, minha companheira, minha rainha. Te amo, Fernanda Stroschein”, declarou-se ele.

Noiva vibrou com o pedido. “Eu, você e Jesus. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Te amo, meu noivo lindo”, comentou a empresária.

Nos comentários, a jovem retribuiu o carinho e expressou sua emoção.

Guimê e Fernanda assumiram o relacionamento em março do ano passado, quando o funkeiro pôs fim à solteirice desde que se separou de Lexa, em setembro de 2023.