MC Guimê detalha novo relacionamento, afirma estar ‘curtindo de forma leve’, mas nega namoro

07/04/2024 - 12:05

Após o término de seu casamento com a cantora Lexa, o funkeiro MC Guimê seguiu em frente e já está vivendo um novo amor com a empresária Fernanda Stroschein. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal “Metrópoles”, o artista confirmou estar o relacionamento, mas negou se tratar de um namoro.

“Eu e Fernanda não estamos namorando ainda. Estamos juntos há um tempo, amadurecendo mais a nossa relação e curtindo nosso momento de forma leve e tranquila”, afirmou Guimê para Fábia.

O cantor também foi questionado se ele e Fernanda já pensam em ter filhos. “Ainda é cedo para falarmos disso, mas como todo casal, conversamos sobre nossos planos”, respondeu o funkeiro.

Guimê também afirmou o que é importante é Fernanda se sentir confortável em relação a exposição por ele ser famoso. “Acredito que isso faz parte de sua personalidade [ela ter suas redes sociais trancadas e ser na dela] e cada pessoa tem seu direito de escolha. Ela estando bem é o que me importa.”