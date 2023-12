MC Guimê confirma solteirice e busca por uma namorada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/12/2023 - 12:39 Para compartilhar:

A fila ainda não andou para MC Guimê. Após especulações de que estaria vivendo um romance com a influenciadora carioca Laura Suede, o cantor esclareceu seu status de relacionamento.

No Instagram, nesta quinta-feira, 21, MC Guimê revelou estar em busca de um amor. “Não tô namorando ninguém, pessoal. Aliás, adoraria, mas tô solteiro”, declarou.

O cantor está solteiro desde setembro, quando chegou ao fim o casamento com Lexa, após rumores de traição por parte dela. Dias após o anúncio do término, a cantora engatou namoro com o ator Ricardo Vianna.

