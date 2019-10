MC Gui tem shows e eventos cancelados após zombar de criança na Disney

Depois da repercussão negativa do vídeo em que faz bullying contra uma garota, noa Estados Unidos, MC Gui voltou a ter shows e compromissos cancelados nesta quarta-feira (23), segundo o colunista Hugo Gloss.

Apesar do vídeo de desculpas feito na terça-feira (22), MC Gui continuou recebendo diversas criticas nas redes sociais. Na viagem que faz à Disney, nos Estados Unidos, ele fez um vídeo debochando da aparência de uma criança que, nas imagens, aparece séria e notando a filmagem.

De acordo com o G1, quatro eventos com participação de MC Gui foram cancelados, inclusive o Baile do Poderoso Prime, que acontece no dia 27 de outubro, em São Paulo. A participação do artista também foi cancelada em eventos na cidade de Caieiras (SP), Cambuquira (MG) e Três Lagos (MS).

Uma loja de roupas masculinas que comercializava produtos da G Style, marca do funkeiro, acabou com a parceria após o vídeo. “Nós da Black Nine não compactuamos com qualquer tipo de preconceito, muito menos quando se trata de uma criança indefesa”, disse a empresa em um comunicado oficial.