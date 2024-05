MC Gui é resgatado por bombeiros após seu barco afundar no RS; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 14:39 Para compartilhar:

O cantor MC Gui precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Sul após o barco em que ele estava resgatando vítimas e animais afundar. A ocorrência foi na última sexta-feira, 10.

Em publicação, o artista estava com uma equipe de voluntários atuando no resgate de pessoas ilhadas devido às chuvas no estado.

“Hoje eu vivi um dos dias mais triste da minha vida e da vida desse povo gaúcho! Passei dois dias dentro do maior desastre que nosso povo já enfrentou. Eu senti na pele e gostaria de deixar meu apoio ao povo gaúcho, eu gostaria de usar as minhas redes de comunicado para alcançar e recomeçar junto a vocês”, escreveu sobre os dias que passou ajudando.

