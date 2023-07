Mc Don Juan apresenta single ‘A Semana Inteira’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 11:05 Compartilhe

Com mais de 12 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, MC Don Juan já tem data marcada para o seu próximo lançamento: nesta sexta-feira, 7, a partir da 00h, “A semana inteira” chega em todas as plataformas de streaming.

Já o videoclipe estreia no Youtube às 18h, no canal da GR6 Explode. A faixa em questão traz uma breve citação ao seu ídolo Tim Maia, pela canção “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”.

Com o audiovisual gravado na cidade do Guarujá, na praia do Pernambuco, localizado no Litoral Sul de São Paulo, o clipe conta com a direção geral e produção artística de Vitor Tavares, e com produção musical de DJ Boy.

A canção foi composta pelo próprio cantor, que traz um single com uma proposta de instigar os ouvintes, e vem acompanhada de uma melodia que promete ficar na mente do público.

