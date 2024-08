MC Daniel se manifesta após namorada receber comentários racistas: ‘Mente pequena e nojenta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2024 - 20:21 Para compartilhar:

O cantor MC Daniel se manifestou após a namorada, a influenciadora Lorena Maria, que está à espera do primeiro filho do casal, ser alvo de comentários racistas. Ele divulgou uma carta aberta a seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira, 21.

A empresária contou ter sofrido ataques após compartilhar a notícia que está esperando um filho com o funkeiro.

“Como homem branco, eu sei que tenho vários privilégios na sociedade. E é exatamente por isso que quero dizer mais uma vez: racismo é crime, ponto final. Injúria racial é crime previsto em lei, e não tem desculpa”, começou o MC em seu comunicado.

“É absurdo que, em um país onde mais da metade da população é negra, ainda existam pessoas com a mente tão pequena e nojenta a ponto de achar que podem atacar alguém por causa da cor da pele. Eu quero deixar muito claro o meu total repúdio a minha raiva por qualquer comentário racista”, continuou ele.

O artista falou sobre a felicidade pela descoberta de que vai ser pai e lamentou que essa euforia tenha sido atravessada por ataques de ódio.

“Um momento que deveria ser de alegria e comemoração, a vinda de um filho meu, acabou virando tristeza e preocupação. A internet não é terra sem lei, e se você está fazendo comentários racistas, seja pra minha namorada, pra mãe do meu filho, pro meu filho ou a alguém próximo a mim, e ainda se diz meu fã, saiba que eu não quero você como fã. Não quero você perto de mim ou da minha família de nenhuma forma”, disparou o funkeiro.

“Procurei as palavras certas pra falar e, sinceramente, a vontade era de perder a razão de vez. Mas não vou usar as mesmas armas que vocês. Esse não sou eu. Fogo nos racistas”, encerrou ele.