MC Daniel se manifesta após confusão em seu show: ‘Não sou conivente com agressão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 15:52 Compartilhe

O cantor MC Daniel, 24 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (24) para se manifestar sobre seu show em Pelotas, Rio Grande do Sul, que terminou em confusão.

O funkeiro ainda estava no palco da Associação Rural da cidade, quando uma confusão generalizada se formou e tomou conta do evento, que aconteceu no último domingo (23).

Através dos Stories de seu Instagram, MC Daniel contou ter visto um homem jogando um copo no rosto de uma criança e pessoas furtando fãs que estavam na plateia.

Ainda de acordo com ele, outro homem disparou socos contra uma mulher, fazendo-o interromper o show para pedir que sua equipe retirasse os envolvidos nas agressões do local.

Nesse momento, cerca de 20 pessoas teriam se unido para agredir a produção do show.

“Os caras tão errados de retirar o ‘mano’ que estava batendo na menina. Se vocês vissem o rosto dela, ficariam com muita dó”, desabafou ele.

“Nós só tentamos apartar a briga e defender nossos fãs. Não sou conivente com agressão à mulher, não sou conivente com agressão à criança, a idoso, a animal… Eu sou um moleque calmo, família, de Deus, mas sempre que acontece isso eu saio de mim”, desabafou ele.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias