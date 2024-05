MC Daniel revela desejo de ser pai em 2024: ‘Se Deus quiser’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 21:48 Para compartilhar:

MC Daniel, 25 anos, não esconde seu desejo de ser pai e fala abertamente sobre o assunto. Agora, o funkeiro disse que espera realizar esse sonho ainda neste ano. O talento para a função ele também já tem mostrado a seus fãs. No ano passado, ele viralizou ao mimar sua afilhada recém-nascida, Zoe, filha de MC Ryan SP, com muitos presentes.

“Eu mostro gostar muito de crianças, eu sou um cara muito caricato também. Muitas das minhas músicas viralizaram através das crianças; ‘Dentro da Hilux’, ‘Falcão Te Amo’. Acaba que as crianças dançam, veem que sou eu que canto, aí veem o clipe, já vê que eu sou o Falcão, já vê que eu sou o Máscara, aí é meio que um personagem”, disse ele em entrevista para o gshow ao final da partida de “Futebol Solidário”, no último domingo, 26.

O evento aconteceu no Maracanã com uma partida que reuniu personalidades da música e da TV para arrecadar fundos em prol das vítimas das tragédias no Rio Grande do Sul. Já na concentração, o cantor foi recebido com entusiasmo pelas crianças selecionadas para entrar em campo na abertura da partida.

Ainda durante o bate-papo, o MC disse sobre realizar o sonho da paternidade: “Esse ano, se Deus quiser”, disparou.

Cantor está namorando

MC Daniel está com o coração saltitando. Ele confirmou, recentemente, os boatos de que estaria vivendo romance com a influenciadora Lorena Maria, 24 anos.

“Sim, é verdade. É uma menina fantástica, preta, que saiu da favela, que é empresária, que é modelo, atriz… Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar (…) Ela é ‘posturada’”, brincou ele sobre o novo affair, em bate-papo com o colunista Lèo Dias.

Lorena Maria é modelo, influenciadora e empresária. Ela já foi apontada como affair do jogador de futebol Vinícius Jr. e é ex-esposa do DJ Rennan da Penha. A jovem está solteira desde o fim de seu namoro com o ator Romaní.

Já Daniel estava solteiro desde o fim de seu namoro com a atriz Mel Maia, em agosto de 2023. Depois, ele teve seu nome envolvido em rumores de affair com a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet, e com a atriz e influencer Jade Picon, que nunca foram confirmados pelos famosos envolvidos.

