MC Daniel reflete sobre fama e dinheiro: ‘Faz a gente errar’

O cantor MC Daniel, 26 anos, que foi pai há um mês, falou que fama e dinheiro lhe geraram deslumbramentos no início de sua carreira. O funkeiro confessou que precisou reavaliar seus conceitos para se reencontrar na vida pessoal e na profissional.

Para o artista, o deslumbramento faz as pessoas cometerem erros ao longo de suas caminhadas.

“O mundo da fama, do dinheiro, é algo que deslumbra a gente, faz a gente cometer muitos erros e eu estou em constante evolução, mas sinto que às vezes as pessoas podem tirar o meu direito de errar”, declarou o MC durante sua participação no “Caldeirão com Mion” (TV Globo), neste sábado, 22.

Ainda no palco da atração, Daniel garantiu que a sua mudança de perspectiva aconteceu por conta de sua fé.

“Minha vida mudou desde que entreguei minha vida para Deus. Entendi que o meu propósito é servir, falar pouco de mim, mais de Deus e nada de ninguém”, declarou ele.

O MC também que a principal mudança aconteceu graças à sua noiva, a influenciadora Lorena Maria, e ao primeiro filho do casal, Rás, que nasceu no mês passado.

“O sonho de ser pai, de ter alguém ao meu lado. A gente vai casar. Ela é uma pessoa que tira a minha melhor versão. Te amo, conta comigo para tudo”, derreteu-se o cantor.

Anitta fala sobre ilusão de fama e dinheiro

Recentemente, a cantora Anitta também falou sobre a ilusão de que fama e dinheiro lhe trariam felicidade, e que o sucesso não proporcionou o que ela esperava.

“Quando era pobre, estava na minha casa pequena e simples, olhava para a TV e pensava: ‘Se eu fosse assim, eu seria feliz. Se eu tivesse tudo isso, eu seria feliz. Se eu fosse bonita assim, eu seria feliz’. Isso não é real”, afirmou ela em entrevista para a TV americana E! News.