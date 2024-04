MC Daniel ostenta ouro em joias, microfone e até nos dentes; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/04/2024 - 10:27 Para compartilhar:

MC Daniel, o “Falcão do Funk”, é conhecido não somente por suas músicas, mas também por ostentar mansões, carros, joias e roupas de marca. Nessa segunda-feira, 8, ele ainda surpreendeu fãs com uma novidade inusitada: o uso de “grillz“, próteses de ouro nos dentes.

Além disso, nem mesmo o microfone do artista é um simples microfone: o objeto é completamente revestido de ouro. No mesmo story compartilhado em seu Instagram, Daniel ainda aparece com um robusto bracelete de ouro, cinto da grife Versace, relógio Rolex avaliado em R$ 85 mil e fone de ouvido in ear banhado a ouro e personalizado com uma foto.

Em dezembro, ele já havia compartilhado que somente seus anéis somam R$ 132 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DRIP DE ARTISTA 🇧🇷 (@dripdeartista)

Assista: