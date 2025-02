MC Daniel mostra rosto de filho pela primeira vez; veja

MC Daniel, 26 anos, revelou o rosto de seu filho, Rás, pela primeira vez nas redes sociais. O cantor compartilhou em seu perfil no Instagram duas fotos de seu primeiro herdeiro com Lorena Maria, 25 anos.

O menino, que apareceu sorrindo na imagem, nasceu na madrugada da última terça-feira, 18, em um parto de cesariana com 3.400 kg.

“Prazer, príncipe Rás”, disse ele, ganhando elogios dos seguidores. “Já nasceu carismático”, disse um. “A sua cara”, disse outra pessoa. “A cara da mãe”, discordou outra fã.

A influenciadora aproveitou o embalo dos comentários para contar que se surpreendeu com o tamanho do filho. “Como que esse bebezão cabia dentro da minha barriguinha, gente?”, disse ela, impressionada.

A família deixou a maternidade no mesmo dia do nascimento de Rás, horas após o parto, com direito a multidão de fãs e distribuição de R$ 10 mil em cestas básicas para fãs.