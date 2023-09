MC Daniel lança clipe estrelado pela ex, Mel Maia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2023 - 3:44 Compartilhe

MC Daniel celebrou na noite desta quarta-feira, 13, a pré-estreia do clipe de “Grana, Dinheiro e Fama”, estrelado por ele e sua ex-namorada Mel Maia. Em frente a um cartaz que mostra o casal caracterizado, o funkeiro falou sobre o curta que está sendo exibido nos cinemas.

“Eu fico muito feliz de ver onde o funk e o trap estão chegando. É uma ‘furada de bolha’ surreal, ter um clipe de trap, com a estrutura que foi abordada, passando no cinema”, começou ele, em entrevista à imprensa.

A produção, inspirada no filme “Sr. & Sra. Smith”, está sendo exibida nas sessões do filme “After – Para Sempre”, no Cinemark, e será lançada no YouTube somente no dia 22 de setembro.

“Eu não gosto de me sobressair na situação, eu gosto de lembrar que a luta é pelo movimento […] A gente está abrindo portas para um novo momento, que é a valorização real, o reconhecimento real, de onde o trap e o funk têm que estar. É no cinema, na televisão, fechado com grandes marcas, com devido valor de cachê, com devido respeito e credibilidade”, completou o cantor.

“Estou vivendo um sonho, assim como outras pessoas asfaltaram o caminho para eu chegar onde eu estou, agora estou asfaltando o caminho que outras pessoas vão estar. E nada mais justo do que eu agradecer a Deus, aos fãs, à minha equipe, e falar para vocês correrem para os cinemas para assistir o clipe de ‘Grana, Dinheiro e Fama'”, concluiu MC Daniel.

O evento de estreia aconteceu no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e não contou com a presença de Mel Maia. O casal estava junto desde novembro de 2022, com um breve término entre julho e agosto. Eles haviam reatado o relacionamento há menos de um mês antes do rompimento oficial, em 29 de agosto.

Apesar disso, marcaram presença amigos do artista, como MC Ryan SP e Pedro Scooby.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias