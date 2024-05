MC Daniel fala de casa luxuosa avaliada em R$ 8 milhões: ‘Maior conquista da minha vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 9:58 Para compartilhar:

MC Daniel é um dos nomes da música e do entretenimento com mais destaque atualmente. Em entrevista, ele compartilhou mais detalhes da sua mansão, a “Fafaland”, que tem um andar exclusivo para o o artista com seu quarto, escritório, academia, cozinha e closet de sapatos.

“O mais luxuoso [que comprei] foi essa casa, foi cara, mas é a maior conquista da minha vida. Foi R$ 8 milhões”, disse ele, que mora com a mãe, dois irmãos, e está sempre recebendo os avós e melhores amigos.

“Tem que ter entre 20 a 30 pessoas todos os dias, tanto na casa de São Paulo como na do Rio de Janeiro. Não gosto de ficar sozinho, não gosto de desfrutar das coisas que conquistei sozinho. Acho que todo mundo tem que curtir, comer, entrar na piscina, vestir roupas, gosto de proporcionar isso para as pessoas que me rodeiam, mais para eles do que para mim. Gosto de ver minha família e meus amigos felizes”, compartilhou.

Dono de carros de luxo, joias e roupas de gripe, o funkeiro refletiu também sobre o crescente sucesso.

“É muito doido estar sem oportunidade, sem esperança na vida, está desacreditado, humilhado e em dois anos chegar aonde cheguei, superar o que superei. Automaticamente você vai falar que calma aí, chorar não é o melhor caminho. Se ele conseguiu superar, vou me espelhar nele e correr atrás. Isso é muito gratificante”, disse.

“Nos últimos dois anos, foi uma reviravolta bem grande. Não tinha R$ 20 na carteira para comprar um quilo de frango no mercado e hoje dou uma cadeira de rodas de R$ 14 mil. Pego uma criança no farol e faço compras no mercado de R$ 4 mil que não vai me fazer falta. Isso para mim é: eu venci”, completou.

*Esta matéria contém trechos de entrevistas publicadas no gshow.