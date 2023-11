MC Daniel e Yasmin Brunet surgem juntinhos após modelo fraturar a costela: ‘Está bem cuidada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2023 - 16:00 Para compartilhar:

O funkeiro MC Daniel, 25 anos, contou aos fãs que está cuidando de Yasmin Brunet, 35, após a modelo ser internada para tratar fratura na costela.

Na última quinta-feira, 16, o funkeiro usou os Stories do Instagram para compartilhar um momento dos dois juntinhos. Em vídeo, ele contou que Yasmin está sendo bem tratada.

“Está bem cuidada, melhorou da dor? E de tênis novo…”, disse, mostrando os pés da modelo usando calçado que ele teria dado a ela de presente. MC ainda emenda uma música sua que ainda não foi lançada.

“Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço”, cantarolou ele, que logo em seguida se justifica: “Tô brincando”.

No vídeo, Yasmin aparece com as pernas no colo do cantor. “Está se recuperando da costela e de tênis novo”, escreveu ele nas imagens.

Apesar da aproximação e do clima entre os dois, os famosos negam que estejam vivendo um romance. No início do mês, Yasmin comentou a relação com o cantor e reforçou haver apenas amizade.

“Não estou namorando. O MC Daniel é meu amigo. Ele é só meu amigo, não somos um casal, somos amigos”, afirmou ela.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias