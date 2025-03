MC Daniel e Lorena Maria celebram primeiro mesversário do filho com festa temática

O cantor MC Daniel e a influenciadora Lorena Maria celebraram, nesta terça-feira, 18, o primeiro mêsversário do filho único do casal, Rás, com festa temática. Os famosos compartilharam com seus seguidores no Instagram os registros da comemoração.

A fofura ficou por conta do tema escolhido: Harry Potter. Nas imagens, o pequeno aparece com um uniforme da famosa escola de magia de Hogwarts. O papai e a mamãe coruja, claro, também entraram na brincadeira e usaram roupas e acessórios da saga.

“Tom Rás Riddle Severo Potter, o príncipe mestiço”, escreveu a empresária na legenda da publicação com um carrossel de registos em que o pequeno aparece no colo do MC sempre com mamadeira.

Já nos Stories, Lorena revelou que ela encomendou o bolo decorado, mas fez questão de fazer alguns doces, além de montar a decoração na mesa.

“Vou explicar porque eu gosto de fazer essas coisinhas. A gente estava até pensando em encomendar as coisas, mas eu acho que fazer essas coisas juntos une mais, é uma sensação boa de família. Eu gosto muito de fazer tudo juntinho. Agora se for uma coisa muito grande, aí não, tipo uma festa de um ano. Mas eu gosto de fazer tudo junto, são memórias que vão ficar na nossa cabeça”, disse ela em vídeo.