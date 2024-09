MC Daniel é citado na Justiça por injúria contra casa de apostas, diz portal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2024 - 13:17 Para compartilhar:

Após entrar em confusão com a casa de apostas Luva Bet, o cantor MC Daniel está envolvido em um processo judicial e pode ser condenado criminalmente por injúria e difamação.

A seguir, entenda a linha do tempo que pode levar o cantor à condenação. As informações são do “Metrópoles”.

O que aconteceu?

Ao lado do influenciador Luva de Pedreiro, MC Daniel era garoto-propaganda da plataforma de apostas Luva Bet. Atualmente, ele é processado pela empresa após usar o Instagram para denunciar os ex-patrocinadores, acusando seus representantes de fraude e chamando-os de “safados” e “bandidinhos”. As ofensas ocorreram após jogadores reclamarem de lesões financeiras supostamente causadas pela plataforma.

Em maio, o cantor foi condenado na esfera cível a pagar R$ 20 mil por danos morais a cada um dos três alvos das ofensas: André Victor da Silva, Marcelo Seiroz e Mozyr de Sampaio Neto. Suas postagens resultaram em perseguição e ameaças ao trio, que agora busca sua condenação criminal por injúria e difamação.

Em 2 de agosto, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) aceitou a queixa-crime contra MC Daniel, tornando-o réu. Após várias tentativas sem sucesso de localizá-lo — o oficial do TJSP tentou encontrá-lo quatro vezes, deixando cópias do mandado na portaria e seu telefone para contato —, o artista foi oficialmente citado em 30 de agosto.

Os advogados de Daniel tentaram justificar sua ausência, afirmando que ele estava em viagens de trabalho, mas a juíza Marcela Raia de Sant’Anna manteve a citação em 23 de agosto. A citação significa o artista está oficialmente envolvido em um processo judicial que pode afetar seus direitos, liberdades e questões financeiras.

As mensagens publicadas pelo artista, na época com 14 milhões de seguidores, geraram perseguições e ameaças físicas às vítimas. O processo está em andamento, com a última movimentação registrada em 24 de agosto.

O site IstoÉ Gente procurou a assessoria do cantor para comentários, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta nota. O espaço segue aberto.