MC Daniel desabafa após término com Mel Maia: ‘Focado em coisas boas’

Mel Maia e MC Daniel anunciaram o fim do namoro na terça-feira, 29, afirmando que seguem amigos. No dia seguinte, o cantor participou do podcast “PodDelas” e desabafou sobre o término com a atriz, esclarecendo seus sentimentos diante do fato.

“Meu coração tá muito bem, tá muito feliz, tá em paz, graças a Deus. Estou focado em mim, focado em ser feliz, na minha família, no meu trabalho e nos meus fãs, focado em coisas boas e positivas”, pontuou Daniel.

Ele também elogiou a ex-namorada, destacando carinho por ela: “Não tenho nada contra a Mel. Nada de briga. Tenho o máximo respeito por ela, pela família dela toda, carinho e consideração. […] Ela é uma excelente atriz, uma menina do bem”.

Por fim, o MC refletiu sobre relações entre ex-casais. “A vida é muito louca. É importante, mais que entender, respeitar. Acho muito errado que a gente termina uma história com uma pessoa que foi positiva, que foi legal, que foi marcante e acabe como dois inimigos. Acho isso muito feio”, declarou.

