MC Daniel defende Yasmin Brunet após Rodriguinho chamá-la de ‘patricinha’ no ‘BBB24’

MC Daniel, 25 anos, saiu em defesa de Yasmin Brunet, confinada no ‘Big Brother Brasil 24‘ (TV Globo), após o cantor Rodriguinho sugerir que a modelo é ‘Patricinha’.

Nesta quinta-feira, 11, o funkeiro usou os Stories de seu Instagram para compartilhar um vídeo em que o brother conversa com um colega de confinamento e faz o comentário sobre a sister.

“Disseram que ela é patricinha. Ela não é. Eu falei: ‘Sabe quando entendi que você não era isso? Quando vi você com o Daniel. O Daniel é louco, cara. Se você está com o Daniel, pelo menos metade da vida do Daniel você tem que ter…’”, disse Rodriguinho.

Em texto publicado no mesmo vídeo, MC Daniel defendeu Yasmin.

“Ela é maloqueira, não tem nada de patricinha metida. Foi na favela comigo, ajudou criança carente, gosta de funk, pagode, marmitex, desenho, jogo de arma”, disse o cantor, completando com risos.

Daniel e Yasmin tiveram um breve affair pouco antes da modelo entrar na casa. Os dois nunca assumiram romance, afirmando sempre que havia apenas amizade.

