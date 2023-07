MC Daniel defende Mel Maia após anúncio de música com nome da atriz: ‘Desceu nível’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 21:05 Compartilhe

O cantor MC Daniel, 24 anos, saiu em defesa da atriz Mel Maia, 19, nesta segunda-feira (10), após o anúncio de uma música com o nome da artista.

É que a letra, cantada por MC Bimbão e Renatin, segundo Daniel, teria sexualizado a jovem.

O ex-casal levantava rumores de reconciliação e, diante da defesa, MC Daniel confirmou que os dois são um casal novamente.

MC Bimbão usou o seu Instagram para expôr prints de conversas entre MC Daniel e Renatin. No bate-papo, ele garante que Mel Maia é comprometida, e por esse fator, Renatin ficaria conhecido como ‘talarico’ no universo do funk.

“A música não tem sentido, irmão. Acha que os MC’s vão te ver como? Você falando da ‘mina’ que namora ‘sentando e transando’ (SIC). Mas, se sentir no coração, vai pra cima”, aconselhou Daniel.

“Tanto assunto no mundo (…) Consegue entender o nível que você desceu pra viralizar? Canta bem, tem boa imagem, mas tá na direção errada”, insistiu MC Daniel.

Ao mostrar a conversa, Bimbão criticou a postura de Daniel, alegando que, até o MC tentar proteger a atriz, ela era uma mulher ‘solteira’.

“O que a gente mais vê aí são os artistas grandes citando blogueiras famosas nas músicas, como Orochi falando da Jade Picon (…) O Renatin cita, sim, o nome dela, mas como referência. A mulher é ‘braba’, mano. A mulher é blogueira, é conhecida e, até então, era solteira. Só que ele se doeu e mandou mensagem pra gente, então quer dizer o quê? Que ‘os caras’ estão juntos ainda, né?”, disparou MC Bimbão.

Mel Maia se manifesta

Em uma publicação da página ‘Gossip do Dia’ no Instagram, Mel Maia se manifestou para dizer que nem ao menos sabia da existência da música.

“Que absurdo. Nem tava sabendo de nada! Dani falou por mim”, escreveu ela, dando a entender que os dois voltaram a namorar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias