MC Daniel curte postagem sobre ‘cobrar atenção’ e internautas apontam indireta para Mel Maia

MC Daniel, 25 anos, curtiu uma postagem com reflexão sobre falta de reciprocidade no relacionamento, o que deixou os internautas curiosos. Logo, a web apontou que seria uma indireta para a atriz Mel Maia, 19, que anunciou o fim do romance entre os dois na última terça-feira (29).

O texto que recebeu a concordância do funkeiro fala sobre a insistência em cobrar carinho e atenção, e faz a análise de que é mais saudável abandonar relacionamentos em que é preciso pedir aquilo que deveria ter de forma espontânea.

“Tive um relacionamento onde eu cobrava por atenção e carinho e não tive. Me tornei uma pessoa chata por cobrar tanto o que não tinha. Então aprendi que quem gosta de você, automaticamente te proporciona coisas que não precisam ser cobradas. Se você cobra, teu lugar não é ali”, diz o texto, cujo autor é desconhecido.

A curtida do MC repercutiu na web nesta quarta-feira (30), um dia após o relacionamento com Mel chegar ao fim pela segunda vez.

O assunto foi destacado no perfil Segue a Cami, no Instagram, onde seguidores apontaram uma suposta diferença entre os tratamentos que um dedicava ao outro. Internautas opinaram que a atriz dispensava pouca dedicação ao cantor que, por sua vez, seria altamente ligado à amada.

“Eu sempre achei que ele gostava mais da Mel do que ela dele. Ele era muito grudento. Geralmente, mulher não curte muito isso”, escreveu uma seguidora do perfil. “Desculpem, mas sempre notei mais TUDO só por parte dele, e ela sempre muito seca com ele”, opinou outra. “Nesse relacionamento, somente ele amava. Ela, visivelmente, gostava mais como amigo mesmo”, disse um terceiro internauta.

