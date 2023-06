MC Daniel comenta post sobre Mel Maia no Instagram e internautas reagem: ‘Vai atrás dela’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 2:53 Compartilhe

As polêmicas envolvendo o fim do namoro de Mel Maia e MC Daniel continuam. Na última quarta-feira (14), o funkeiro causou alvoroço na web ao comentar um post no Instagram envolvendo a atriz.

Na publicação em questão, feita pelo “gshow”, é possível ver as fotos de vários personagens de “Vai na Fé“. Horas depois do post ter ido ao ar, ele comentou: “Guiga”, nome da personagem vivida pela ex-namorada, com um emoji de coração ao lado — referindo-se à sua personagem favorita da novela.

O comentário arrematou mais de 4 mil curtidas e dezenas de outros comentários de fãs esperançosos do casal. “Voltem, por favor. Vençam o ódio dessa gente que não conseguiu ver vocês dois juntos”, suplicou uma seguidora. “Vai atrás dela, Fafá”, escreveu outra, referindo-se ao apelido do cantor, “Falcão”.

Confira:

