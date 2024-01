Mc Daniel anuncia bloco de Carnaval em São Paulo: ‘O bagulho vai ficar louco’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/01/2024 - 9:08 Para compartilhar:

O cantor MC Daniel anunciou que terá um bloco no Carnaval de São Paulo. O desfile do Bloco do Fafa será no dia 11 de fevereiro na Avenida Marquês de São Vincente, na Barra Funda.

“Trio elétrico nosso. Tô vendo as atrações direitinho para vocês. Começa de tarde. O bagulho vai ficar louco, sincero”, disse ele.

O funkeiro ainda pediu desculpas aos fãs pela ausência nas redes sociais, mas justificou dizendo que está com outros projetos musicais e também a organização para participar da festa na capital paulista.

“Organizar um bloco para um milhão de pessoas em um trio elétrico em São Paulo”, comentou.

