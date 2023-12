Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2023 - 12:52 Para compartilhar:

O cantor MC Daniel decidiu abandonar o palco durante um show realizado ontem, 8, em Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo informações, o artista se retirou após ser atacado com objetos pelo público, que também teria feito sinais de uma facção criminosa.

De acordo com a equipe do músico, todos deixaram o show após pessoas na plateia fazerem sinais de uma organização criminosa do estado.

“Esse pessoal que jogou copo nele estava fazendo sinal de facção para o Daniel. O artista disse que não fechava com facção, que a facção dele era Jesus Cristo! Uma parte do público começou a tacar copos no palco e ele se retirou”, disse a nota encaminhada pela produção do cantor.

Em imagens publicadas em um perfil no Instagram, o cantor reclama à plateia sobre os objetos jogados e decide se retirar do palco. Veja o vídeo aqui.

Nos comentários da publicação, uma fã afirma que MC Daniel atrasou mais de uma hora para subir ao palco e deu seu ponto de vista sobre o desentendimento.

“Quando ele finalmente subiu no palco, cantou uma musica e em seguida discutiu com uma pessoa na plateia por conta de símbolo de facção”, escreveu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias