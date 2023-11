MC Carol faz desabafo após revelar que está bancando viagem com namorado sozinha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2023 - 9:56 Para compartilhar:

A cantora MC Carol desabafou após receber diversas críticas a respeito da sua viagem para a Bahia ao lado do namorado, conhecido artisticamente como San Bolt.

“Postei umas fotos feliz com meu namorado e a preocupação das pessoas é: ‘Quem está pagando as contas?’. Gente, eu ganho uma média de 100 salários mínimos por mês e meu namorado um salário. Sim, sou eu mesma que estou pagando minha miniférias na Bahia. Graças a Deus, aos orixás, ao funk, aos fãs e haters, eu não sou uma encostada, uma miserável que precisa de homem até para comprar o absorvente”, disse a artista no X (antigo Twitter).

Ela também rebateu comentários que falavam que o rapaz estava com ela apenas por interesse.

“Eu sou inteligente, independente, bonita, cheirosa, educada e f*do gostoso! Mulheres como eu têm o homem que quiserem! Podem escolher! Dinheiro e fama foi a consequência da pessoa e caminho que construí! Pessoas mentirosas e interesseiras têm o destino delas”, declarou. “Eu estou muito tranquila e muito feliz de verdade”, completou.

Postei umas fotos feliz c meu namorado, e a preocupação das pessoas é: “Quem tá pagando as contas?” Gente eu ganho uma pedia de 100 salários mínimos por mês e meu namorado 1 salário. Sim, sou eu mesma q estou pagando minha mini férias na Bahia. — MC Carol 🩸🦇🧛 (@mc_caroloficial) November 29, 2023

