MC Cabelinho revela não fumar maconha por conta da religião e web reage: ‘Trair pode?’

MC Cabelinho causou polêmica após revelar que não fuma maconha porque sua religião condena. As críticas vieram em seguida, mas não por conta da informação sobre a proibição para o consumo do produto. Internautas estranharam o fato de haver interferência quando o assunto é relacionamento.

As declarações foram feitas durante a sua participação no ‘Rango Brabo’, quadro do humorista Diogo Defante no canal do PodPah, publicado nesta quinta-feira, 7.

“Eu não fumo maconha, só tabaco… minha religião não permite fumar maconha. Para quem é do candomblé”, disse o cantor.

Logo os internautas apontaram uma contradição na postura do MC, que teria traído a então namorada Bella Campos.

“Não pode, mas trair pode né kkk”, ironizou um. “Mas trair o candomblé aceita?”, questionou outro.

MC Cabelinho e Bella tiveram um namoro por quase um ano. Eles se conheceram ainda na fase de preparação do elenco de ‘Vai na Fé’, novela que foi ao ar no horário das 19h na Globo, e que chegou ao fim em meados deste ano. Na trama, eles interpretaram Jenifer e Hugo. O então casal chegou a dizer, em entrevista para o Fantástico, que planejava se casar e ter filhos.

Bella teria sido traída durante um encontro do funkeiro com a estudante de direito Duda Mehdef, quando ele teria dito que estava solteiro. O caso veio à tona pouco tempo após a atriz tatuar o nome do namorado no braço.

Mc Cabelinho falando de não usar drogas por ser do Candomblé. pic.twitter.com/aEapPAAO49 — Nossos Orixàs🕊 (@NossosOrixas) December 7, 2023

