MC Brinquedo faz tatuagem em homenagem ao amigo MC Kevin

O funkeiro MC Brinquedo decidiu homenagear MC Kevin, morto no último domingo (16) após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Brinquedo fez uma publicação em seu Instagram nesta quinta-feira (19) com uma foto de uma tatuagem que fez em suas costas com o rosto de Kevin.

Na legenda, o funkeiro escreveu apenas “amanhã termino, esquece”. Brinquedo fez diversas homenagens ao amigo em suas redes sociais nos últimos dias.

Em uma publicação com uma série de fotos ao lado de Kevin, Brinquedo escreveu: “A vida não terá mais sentido sem você, nunca mais irei esquecer de você meu irmão, o mano mais verdadeiro que eu já conheci em toda a minha vida, o mano do coração mais puro que eu já conheci na minha vida, vou sentir muito sua falta”, disse o MC.

