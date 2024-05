MC Binn revela que problema de saúde se agravou durante ‘BBB24’: ’Fazer o tratamento’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 19:46 Para compartilhar:

O cantor MC Binn, 30 anos, revelou enfrentar alguns problemas de saúde que se agravaram durante a sua participação no “BBB24” (TV Globo). Agora, quase dois meses após sua eliminação do reality, ele anunciou que vai começar um tratamento e, para isso, deve se manter afastado das redes sociais.

Em uma publicação no “X”, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 27, o artista relatou que sofre com ansiedade, problema que se intensificou durante a sua passagem pelo programa.

O funkeiro tranquilizou os fãs ao confessar que já não está tendo tantas crises, mas mesmo assim decidiu buscar ajuda médica.

“Boa tarde, família. Vou começar um tratamento para alguns ‘tics’ de ansiedade que surgiram durante o tempo que estava no ‘BBB’ e outros que eu já tinha antes, mas se agravaram por conta da ansiedade no período que estava na casa. Hoje estou de boa, porém, preferi fazer o tratamento”, explicou ele.

No mês passado, MC Binn reagiu a comentários pejorativos sobre sua aparência.

“Não precisam vir fazer bullying com meu corpo, ou beleza ou etc. Para defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa”, disparou o cantor.

“Estou quieto na minha, fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade”, completou ele.

MC Binn foi o 17º eliminado do “BBB24” e deixou o reality no dia 4 de abril, após disputar a preferência do público contra Davi Brito, que já era o favorito da edição.

Boa tarde família, vou começar um tratamento pra alguns tic de ansiedade que surgiu durante o tempo que estava no bbb e outros que eu já tinha antes, mais se agravou por conta da ansiedade no período que estava na casa. hoje estou de boa porém preferir fazer o tratamento — MC BINN (@mcbinladen) May 27, 2024