MC Binn leva nova namorada para almoço em família: ‘Meu povo’

Ao que parece, o novo relacionamento de MC Binn está ficando sério. Após a mãe do funkeiro, a pastora Mariza, adiantar que, em breve, ele apareceria com uma moça para apresentar aos fãs, o cantor levou a namorada para almoçar com a família.

O registro desse encontro foi compartilhado no último domingo, 2, nas redes sociais do MC, além da pastora e da própria eleita do cantor, a tatuadora Ana Laura Marques.

“Almoço em família”, escreveram as duas ao compartilhar, em seus Stories do Instagram, um clique da família toda reunida em um restaurante.

Em outro registro, Binn publicou no Feed da plataforma uma foto da amada ao lado da pastora.

“Amo! Meu povo da fofoca”, escreveu ele na legenda da publicação.

Na semana passada, a pastora Mariza disse que o filho havia levado a nova namorada para apresentá-la e que gostou da nora.

“Eu não posso contar quem é, mas em breve ele mesmo vai dizer. Ele trouxe aqui em casa para eu conhecer e adorei ela. Uma moça linda e que está fazendo o Binn feliz”, disse ela na ocasião, após responder sua caixinha de perguntas no Instagram.

Esse é o primeiro relacionamento que o funkeiro assume após viver um affair com a nutricionista Giovanna Lima, com quem se envolveu no “BBB24” (TV Globo).

Ana Laura tem 23 anos, é tatuadora e influenciadora digital, e amante dos esportes. Ela costuma praticar futevôlei, além de praticar muay thai, surfe e tiro. Nas redes sociais, a jovem compartilha sua rotina como tatuadora.

O novo casal tem em comum o gosto por tattoos, além de motos, pagode e, claro, funk.

