MC Binn fala sobre possível namoro com tatuadora: ‘Eu que conquistei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 12:05

Ao que parece, o novo relacionamento de MC Binn está ficando sério. Depois de apresentar a tatuadora Ana Laura para a família, o cantor não descarta oficializar a relação e já planejou passarem o Dia dos Namorados juntos.

“Vamos passar o Dia dos Namorados juntos. Ela está me apoiando bastante no álbum novo. Está orando junto, está torcendo. Minha mãe a ama, minha família, porque ela é uma pessoa simples. Meu pai também. Já virou da família e eu converso com a família dela todo dia. Parece que a gente se conhece há um bom tempo, estou curtindo”, disse ele em entrevista ao gshow, de onde são as informações.

Segundo ele, o casal tem uma forte conexão. “Fluiu e tamo aí. Tá me fazendo bem, me fazendo feliz”, destacou, pontuando, ainda, que a tatuadora nunca o tratou como artista. “Me tratou como Jefferson, com simplicidade.”

“Fui eu que conquistei, não esperava. Nos conhecemos por acaso na internet e ficamos nos falando. Ela achava que eu não queria nada sério, só bagunça. Deu nem verdade no começo. Eu que fui pra cima e eu nem esperava, achava que ia ficar solteiro”, declarou.