MC Bin Laden fica surpreso ao saber que Santos está em final: ‘Abel saiu do Palmeiras?’

MC Bin Laden entrou no Big Brother Brasil com o Santos começando a sua reestruturação após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eliminado nesta quinta-feira, o funkeiro recebeu a notícia de que o time para o qual torce está na final do Campeonato Paulista e venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras por 1 a 0. A reação do artista gerou piadas e até receio de que ele “zique” o Santos.

Antes mesmo de qualquer assunto ser abordado na conversa do participante com Ed Gama e Thais Fersoza, ele já questionou: “Como que está o Santos?”. Quem deu o recado para MC Bin, como será seu nome artístico agora, foi o meio-campista Diego Pituca, em vídeo. A empolgação tomou conta do cantor, que perguntou até mesmo se Abel Ferreira havia saído do Palmeiras. O jogador santista “convocou” Bin para a torcida no domingo, quando as equipes se encontram para a decisão no Allianz Parque.

“Caraca, o Pituquinha, mano. Não acredito. Mano, não acredito nisso. Que isso, cara. Pô, Palmeiras, deixa o Santos ganhar. O Abel Ferreira saiu do Palmeiras? Se o Abel saiu, acabou o pacto dos caras”, emendou Bin após a notícia.

Estatisticamente, as chances de MC Bin Laden ver o Santos campeão são mais altas, já que, em 57% das vezes que um time ganhou o primeiro jogo da final do Paulistão, ele acabou campeão. Ainda assim, os torcedores santistas veem a eliminação do brother como um mau sinal. Isso porque o Santos engrenou com bons jogos justamente no período em que Bin esteve confinado. Outro elemento supersticioso é que Davi, que também estava no paredão, mas ficou na BBB, é palmeirense. O medo da “zica” se deu ainda quando o paredão havia sido recém-formado e aumentou após a confirmação da eliminação do santista.

Além de MC Bin, o Santos tem outros torcedores ilustres que são estrelas do funk e do rap. Na semifinal diante do Red Bull Bragantino, disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, estiveram juntos os santistas Mano Brown, Emicida, Projota, Kayblack e GP.

Santistas e palmeirenses se preparam para a final no domingo, às 18h, no Allianz Parque. Com a vitória no primeiro jogo por 1 a 0, na Vila Belmiro, o Santos joga pelo empate para conquistar o 23º título do Paulistão. Do outro lado, o Palmeiras busca repetir o feito dos últimos dois anos, em que foi campeão perdendo o primeiro jogo da final, mas vencendo o segundo. Se vencer, a equipe de Abel Ferreira chega a 26 títulos do Estadual.

