MC Bin Laden é o novo líder do ‘BBB 24’ e põe Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho ‘Na Mira’

O novo líder da semana no programa ‘Big Brother Brasil 24’ foi definido na quinta-feira, 25. MC Bin Laden foi o vencedor da prova depois de ter mais acertos em perguntas do quiz realizado. Os escolhidos da vez para o “Na Mira do Líder” foram Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho. Um dos quatro será indicado ao paredão no domingo, 28.

O funkeiro fez as indicações afirmando que não iria ficar se justificando.

Com perguntas relacionadas a memória, Leidy Elin, Lucas e MC Bin Laden foram os três que inicialmente mais acertaram e empataram com quatro respostas corretas. No entanto, MC Bin Laden desempatou e ganhou a disputa, sendo o primeiro a ter cinco acertos.

Com a vitória, Bin também ganhou R$ 80 mil reais em compras na Electrolux.

VIP

A primeira missão do novo líder foi definir quem iria para o VIP com ele durante a semana. As pessoas que o funkeiro escolheu para dividir as regalias foram: Lucas, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Deniziane, Leidy Elin e Raquele.

Na Xepa restaram Davi, Isabelle, Alane, Beatriz, Michel, Giovanna, Marcus Vinicius, Matteus, Yasmin, Wanessa, Pitel e Juninho.

Big Fone e Paredão Quádruplo

A formação do paredão no domingo será quádrupla, porém antes que ela ocorra o Big Fone tocará. Segundo anúncio da produção do programa, o telefone tocará nesta sexta-feira, 26, e o participante que atender, além de ficar imune deverá indicar três pessoas ao paredão.

Além do indicado pelo Líder e do mais votado pela casa, os três emparedados pelo Big Fone terão o poder de Contragolpe e, em consenso, vão indicar mais um brother.

Também haverá a primeira Prova Bate-Volta para a definição do Paredão Quádruplo.

Segundo o apresentador, Tadeu Schmidt, esse será o último Paredão para “ficar”.

Após a eliminação que ocorre na terça-feira, 30, todos os votos do público será para eliminar.

