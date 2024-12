Mbappé viajará ao Catar e Ancelotti diz que espera contar com atacante na final

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2024 - 8:50 Para compartilhar:

Com uma lesão na coxa esquerda, Kylian Mbappé perderá um jogo do Campeonato Espanhol, mas o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, espera que seu atacante se recupere a tempo de jogar a final da Copa Intercontinental na próxima quarta-feira.

O treinador italiano afirmou, nesta sexta-feira, que o jogador francês ficará fora da partida deste sábado contra o Rayo Vallecano, pelo Espanhol, às 17h (horário de Brasília), mas que Mbappé viajará com seus companheiros de equipe para o Catar para a final da Copa Intercontinental em 18 de dezembro, quando o clube espanhol enfrentará o vencedor do confronto entre Pachuca e Al Ahly.

“Vamos ver se ele pode jogar sem correr riscos (de lesão)”, disse Ancelotti. “Ele viajará porque achamos que ele pode se recuperar da lesão”, comentou o treinador.

Em uma das poucas partidas nas quais se destacou recentemente, Mbappé machucou a perna e foi substituído após marcar seu gol na vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre a Atalanta, pela Liga dos Campeões, na terça-feira. O atacante tem sido criticado por suas atuações pela equipe de Madri, pela ausência na seleção francesa e por polêmicas fora de campo.

Antes de viajar ao Catar, o Real Madrid tentará buscar a liderança do Espanhol. A equipe de Rodrygo, Vinícius Jr., Militão e Endrick soma 36 pontos na tabela, dois a menos que o Barcelona. O time catalão recebe o Leganés no domingo, às 17h (de Brasília).