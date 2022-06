Mbappé salva um ponto para a França contra a Áustria (1-1) mas ‘Bleus’ seguem sem vencer

A França conseguiu marcar um ponto nesta sexta-feira fora de casa contra a Áustria (1-1) graças a um gol de Kylian Mbappé, que salvou a sua equipe de uma segunda derrota na terceira rodada da Liga das Nações.

Andreas Weimann abriu o placar para os austríacos no primeiro tempo (37) até o gol de empate de Mbappé (83) na reta final da partida.





A equipe comandada por Didier Deschamps foi superior, com melhores chances e mais focada no ataque do que os locais, mas uma boa jogada isolada ajudou a Áustria a sair na frente e ficar e vantagem no placar.

No segundo tempo, os franceses partiram para cima mas esbarraram nas defesas brilhantes de Patrick Pentz e a entrada de Mbappé a meia hora do fim revitalizou o ataque dos ‘Bleus’. O craque do Paris Saint-Germain conseguiu fazer o gol de empate e quase marcou o gol da vitória minutos depois (88).

Com este resultado, os ‘Bleus’ são os últimos do grupo A1 com dois pontos, dois atrás da Croácia e da Áustria, que têm 4. A Dinamarca continua liderando a chave com 6 pontos, apesar de ter perdido em Copenhague para os croatas (1-0).

Os austríacos visitam a Dinamarca na quarta e última rodada desta janela internacional na segunda-feira, enquanto a França recebe a Croácia no Stade de France.

