Mbappé sai do banco de reservas e garante empate para a França contra a Áustria

(Reuters) – Kylian Mbappé marcou o gol de empate no fim da partida para ajudar a atual campeã França a conseguir um empate por 1 x 1 fora de casa contra a Áustria nesta sexta-feira, mantendo chances remotas de se classificar para a semifinal da Liga das Nações.

Mbappé, que saiu do banco de reservas após o intervalo, encontrou o fundo das redes com um chute alto a sete minutos do fim, compensando o gol de Andreas Weinmann no primeiro tempo.





A campeã mundial é lanterna do Grupo 1 da primeira divisão com dois pontos em três jogos, quatro atrás da líder Dinamarca, que perdeu em casa por 1 x 0 para a Croácia.

A segunda colocada Áustria e a terceira Croácia têm quatro pontos cada.

Mbappé teve uma grande oportunidade de dar à França todos os três pontos, a três minutos do fim, mas acertou o travessão.

A França recebe a Croácia na próxima segunda-feira.