Mbappé revela conversa com presidente da França sobre o Real Madrid

No início da janela de transferências, Mbappé tomou conta dos noticiários sobre uma possível saída do Paris Saint-Germain para o Real Madrid. O atacante optou por renovar com o clube parisiense e contou com o apoio de Emmanuel Macron, presidente da França, para decidir seu futuro. Em entrevista ao ‘The New York Times’, o jogador revelou sua conversa com Macron.

– Eu nunca imaginei que falaria com o presidente sobre meu futuro, sobre meu futuro na minha carreira, então é algo louco, realmente algo louco. Ele me disse: ‘Eu quero que você fique. Não quero que você vá embora agora. Você é muito importante para o país’. Quando o presidente te diz isso, isso conta – disse o atacante do PSG.

O novo contrato de Mbappé com o clube francês vai até junho de 2025. O atacante, porém, não descartou a possibilidade de um dia jogar pelo Real Madrid.

– Você nunca sabe o que vai acontecer. Eu nunca estive lá, mas parece que é minha casa ou algo assim – declarou o francês.

O Paris Saint-Germain entra em campo nesta terça-feira pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League. A equipe do trio Messi, Mbappé e Neymar vai enfrentar a Juventus, às 16h.

