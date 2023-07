Mbappé recusa qualquer tipo de conversa com Al-Hilal após proposta bilionária, diz jornal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 23:52 Compartilhe

Nem mesmo a oferta de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) convenceu Mbappé. De acordo com o jornal francês L’Equipé representantes do atleta recusaram qualquer tipo de negociação com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e informaram que não há interesse do atacante em atuar no futebol árabe neste momento.

De acordo com a imprensa da Europa, o Al-Hilal apresentou uma proposta para o PSG de cerca de R$ 1,5 bilhão e recebeu a autorização para negociar com Mbappé. Apesar disso, o staff do atacante já “fechou a porta” para a negociação antes mesmo de ouvir a oferta salarial. segundo o L’Equipe, o atacante não quer sair do futebol europeu e o Real Madrid segue sendo seu desejo para a temporada 2024/2025.

A chance de saída nesta janela é vista por parte da diretoria do PSG como única saída no caso de Mbappé. Após o jogador informar o clube que não vai ativar a cláusula de extensão contratual até junho de 2025 e também não aceitar uma renovação com o time de Paris, a venda para outro clube ainda nesta janela é o caminho para ter um retorno financeiro com o atleta.

A decisão de Mbappé o deixa livre para assinar um pré-contrato com qualquer time do mundo a partir janeiro. Para não perder seu astro de graça, o PSG busca uma oferta para negociar o atleta e também tirou o jogador da viagem de pré-temporada para o Japão. Através de seu staff, o atacante informou que não se importa em ficar sem jogar durante toda a próxima temporada por conta da situação contratual.

ENTENDA A SITUAÇÃO DE MBAPPÉ

Alvo do Real Madrid, Mbappé tem contrato até junho de 2024 e não acionou a cláusula de renovação por mais um ano presente em seu contrato. Desde então, o PSG considera a possibilidade de negociar o atleta para não vê-lo sair sem trazer nenhum retorno financeiro ao clube. Ao fim deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

O jogador falou recentemente à revista France Football que jogar no PSG não o ajuda a receber o reconhecimento. Com isso, Real Madrid e Chelsea seguem monitorando a situação. Os espanhóis são os favoritos caso a saída do PSG se confirme, já que um dos desejos de Mbappé é vestir a camisa merengue ao longo da carreira.

Diante da incerteza a respeito de seu futuro, o atacante de 24 anos não acompanhou o restante do elenco no último sábado, em viagem ao Japão, onde o time fará uma turnê de pré-temporada. Na terça-feira, às 7h20 (de Brasília), o PSG inicia o período de testes em partida contra o Al-Nassr, clube saudita que contratou Cristiano Ronaldo em dezembro e deu início a uma nova era de contratações galácticas ao futebol do país árabe.

Neste ano, o Al-Hilal já havia tentado contratar Lionel Messi, que preferiu assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, ao fim de seu vínculo com o PSG. Outros jogadores, contudo, têm ficado bastante atraídos pelas propostas sauditas, como Karim Benzema, agora jogador do Al-Ittihad, e Roberto Firmino, contratado pelo Al-Ahli.

