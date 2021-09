Mbappé reclama de Neymar durante vitória do Paris Saint-Germain Atacante brasileiro deu assistência para o segundo gol do PSG marcado por Draxler, enquanto o francês, no banco, reclamou que era pouco procurado por Neymar

O atacante Kylian Mbappé reclamou de Neymar durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Montpellier por 2 a 0 pela Ligue 1 no último sábado. Após o segundo gol da equipe de Mauricio Pochettino, marcado por Draxler e com assistência do brasileiro, o francês foi flagrado pelas câmeras do “Canal+” conversando com Gueye e dizendo “ele não passa para mim”.

Mbappé deixou o campo aos 42 minutos da segunda etapa e insatisfeito com algumas tomadas de decisões do camisa 10 do PSG. E a assistência de Neymar para o alemão dar números finais ao marcador saiu momentos após o jovem de 22 anos sentar no banco de reservas.

Após três temporadas atuando juntos e sinalizando muita parceria no vestiário, esta é a primeira vez que se observa uma reclamação mais veemente entre os companheiros de clube. E até o momento não houve comentários das duas partes sobre o caso.

A insatisfação de Mbappé com Neymar se dá em um contexto em que o francês buscou uma saída do Paris Saint-Germain para o Real Madrid na última janela de transferências, mas foi impedido de vestir a camisa merengue. Com contrato até 2022, resta saber como Pochettino irá administrar esta situação.

