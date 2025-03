Mbappé recebe homenagem e ganha estátua ultrarrealista no Madame Tussauds de Londres

Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, ganhará uma homenagem no Museu de Cera de Madame Tussauds, em Londres. O local, reconhecido pela exposição de estátuas ultrarrealistas, passará a exibir uma escultura igual ao jogador a partir de abril.

Nesta quinta-feira, as contas oficiais do museu divulgaram um vídeo em que o atacante conhece a peça que tem sua aparência. “É uma grande honra, é uma grande conquista para mim fazer parte da grande família de Madame Tussauds”, disse Mbappé na postagem de divulgação. “Estou muito feliz com o resultado”.

O jogador francês demonstrou surpresa com o nível do detalhamento da estátua: “A nova camisa, até a nova chuteira!”. A escultura usa o uniforme francês de 2024/25, junto com um sapato laranja. “Está incrível, eu amei isso”.

Agora, Mbappé se junta a figuras como Lady Gaga, Freddy Mercury e Lewis Hamilton a ter uma escultura em sua homenagem em Madame Tussauds. Também Pelé, Ayrton Senna, Anitta, Neymar, Adriana Lima, Gisele Bündchen e Alessandra Ambrósio estão representados no museu.

O jogador ainda convidou o público para “conhecê-lo” no Madame Tussauds. Localizado na capital inglesa, o museu é o mais conhecido do mundo a expor figuras de cera. Criado em 1835, o local leva o nome de sua fundadora, Marie Grosholtz, a Madame Tussauds, e homenageia celebridades com suas estátuas.