Mbappé promete ‘não dar um golpe traiçoeiro’ no PSG

O atacante Kylian Mbappé prometeu “não dar um golpe traiçoeiro” no Paris Saint-Germain, com quem ainda não renovou o contrato, em entrevista publicada neste sábado na revista France Football, a três dias da estreia da seleção da França na Eurocopa contra a Alemanha, em Munique.

“O PSG compreende a minha exigência – para ter tempo para decidir – sem dúvida porque eles sabem que não vou desferir um golpe traiçoeiro”, declarou o francês.

“Ser um grande jogador também se prova fora de campo, onde é preciso saber fazer as coisas de forma limpa e com classe”, acrescentou o artilheiro da última temporada do Campeonato Francês.

O contrato do jogador com o PSG termina dentro de um ano e o clube de Paris espera renová-lo, como fez nos últimos meses com a outra estrela da equipe, Neymar, que assinou até 2025.

Mas o jogador de 22 anos desperta o interesse de grandes times europeus, começando pelo Real Madrid.

“O clube é compreensivo, sem problemas. Não sou louco. Sei que um projeto sem mim não é o mesmo para o clube”, acrescentou.

“Tenho que tomar a decisão certa, é difícil, estou em um lugar que gosto, que me sinto bem. Mas é o melhor lugar para mim? Ainda não tenho resposta”, destacou o craque, convocado 44 vezes para a seleção da França, tendo marcado 17 gols.

“Não estou tentando ganhar tempo. Levo tempo apenas para refletir, para ter certeza da minha decisão final”, concluiu.

